Unter Drogen und Alkohol Betrunkener Fahrer ohne Führerschein landet im Straßengraben

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Trier für Ärger gesorgt. Der Fahrer drängte zunächst einen anderen Wagen in der Nähe des Amphitheaters von der Straße, nur um kurz darauf selbst im Graben zu landen. Verletzt wurde niemand. Der 20-Jährige flüchtete zunächst von der Unfallstelle, wurde aber wenig später von der Polizei aufgefunden. Der Mann stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss und hatte zudem erst kürzlich seinen Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.