Wegen der schönen Aussicht Betrunkener Mann klettert auf Sparkassendach und löst Polizeieinsatz aus

Trier · Anscheinend hielt der völlig betrunkene Mann das Gerüst an der Sparkasse am Trierer Viehmarkt für eine Einladung, um dort hinaufzuklettern. Das löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Was dann passierte.

09.09.2024 , 14:55 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat

Von TV Redaktion/MRA