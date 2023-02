Am helllichten Tag : Betrunkener uriniert vor Trierer Galeria - Polizei führt ihn ab

Trier Zu einem aufsehenerregenden Einsatz ist am vergangenen Samstag die Polizei Trier in die Simeonstraße ausgerückt. Dort war ihnen ein Wildpinkler gemeldet worden.

Am vergangenen Samstag wurde gegen Mittag eine Streife auf einen Mann vor Galeria in der Trierer Simeonstraße aufmerksam, welcher dabei war im Eingangsbereich zu urinieren, meldet die Polizei. Nachdem die Beamten dem Mann einen Platzverweis erteilt hatten, wurde der stark alkoholisierte Mann sehr ungehalten und quittierte dies durch das Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm die Polizei den 40-Jährigen in Gewahrsam. Daraufhin gab er lautstarke Beleidigungen gegen die Polizisten von sich. Schließlich musste er in einer Zelle der Polizeiinspektion Trier ausnüchtern.