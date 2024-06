Auf der Flucht gestoppt Bewaffneter Mann nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Ein Ladendieb wird vom Hausdetektiv beobachtet und erwischt. Das meldet die Polizei. Der 35-Jährige versuchte am Dienstag, 4. Juni, mehrere Produkte in seinem Rucksack zu verstecken und wollte sich an der Kasse im Kaufland in der Trierer Ostallee vorbeischleichen. Nachdem ihn der Hausdetektiv überführt hatte, sollte er in ein Büro gebracht werden. Doch dazu kam es vorerst nicht.