Was bisher bekannt ist Toter an Bushaltestelle in Trier-Biewer gefunden

In der vergangenen Woche hat es in der Nacht einen Einsatz von Rettungsdienst und Notarzt an einer Bushaltestelle in Trier-Biewer gegeben. Informationen der Polizei zufolge wurde am 31. Dezember am frühen Morgen gegen 2 Uhr ein bewusstloser Mann in einem Buswartehäuschen in der Biewerer Straße gemeldet. Vor Ort konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.