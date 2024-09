Illegale Straßenrennen? Nach zwei Verfolgungsjagden mit der Polizei: Das erwartet den Fahrer nun

Die Geschichte klingt absolut verrückt. Zunächst flüchtet ein 28-Jähriger aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm um 3.20 Uhr am Montagmorgen von Trier bis Konz-Filzen vor der Polizei. Auf dem Weg durchquert er einen eigentlich voll gesperrten Baustellenbereich in Konz. Er wird festgenommen, ihm wird Blut abgenommen, weil der Verdacht auf Drogenkonsum besteht. Dann darf er wieder gehen. Die Gründe, dass er nicht in Verwahrung kommt, sind vielfältig. Einerseits ist die Straftat nicht so schwer, dass er bleiben müsste. Andererseits scheint der Mann nicht vorbestraft zu sein. Die Beamten sehen offenbar auch keine Gefahr, dass der 28-Jährige nach seiner Tat etwas vertuschen oder flüchten könnte. Auch eine Wiederholungsgefahr schließen sie anscheinend aus.