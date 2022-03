Blaulicht : Brand im Wohnhaus: Feuerwehr muss in Trier-Euren löschen

Foto: Agentur SIKO 13 Bilder Feuer in einer Wohnung in Trier

Trier In der Eurener Straße in Trier hat es am Montag in einer Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr ist ausgerückt und hat verhindert, dass Schlimmeres passieren kann.