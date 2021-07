Blaulicht : Feuer in der Ruwerer Straße: Fenster in Trier-Nord geschlossen halten

Feuer in der Ruwerer Straße: Fenster in Trier-Nord geschlossen halten

Trier Die Feuerwehr Trier rückte am Donnerstag zu einem Löscheinsatz in der Ruwerer Straße aus. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Am Donnerstag, 29. Juli, wurde am frühen Abend in Trier ein Feuer in der Ruwerer Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem Kfz-Betrieg aus.