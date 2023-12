Großeinsatz an der Weberbach Brandanschlag auf Wohnhaus in Trier – das teilt die Polizei mit (Update am Sonntag)

Am Freitagabend hatten zwei Unbekannte in der Straße Weberbach Flaschen mit brennbaren Substanzen gegen eine Hauswand geworfen. Als die Flaschen an der Fassade zerschellten, kam es dort zu einem Brand oberhalb einer Markise. In dem Haus befinden sich im Erdgeschoss Geschäftsräume und darüber mehrere Wohnungen. Durch das schnelle Einschreiten von Zeugen sei das Feuer gelöscht worden, ohne großen Schaden zu verursachen, so die Polizei in einer Mitteilung von Samstag.