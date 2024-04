Gelbe Säcke verbrannt Brandstifter zündet Müllhaufen vor Trierer Diskothek an

Trier · Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen Mann geschnappt, der in der Trierer Innenstadt gezündelt hat. Inzwischen ist der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus.

10.04.2024 , 09:27 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler