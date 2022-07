Flammen schlagen aus dem Dach : Brandstiftung? - Mindestens 100.000 Euro Schaden bei zwei Bränden in Trier

Update Trier In Trier ist die Feuerwehr am Donnerstagabend und Freitagmorgen zu zwei Bränden in der Innenstadt und im Westen ausgerückt. Mit über 50 Einsatzkräften wurden die Flammen bekämpft. Und in einem Fall schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus.