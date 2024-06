Zeugen gesucht Bremsen zweier Autos in Trier mit Fett besprüht

Zwei Autos sind am Dienstagvormittag, 4. Juni, auf einem Parkplatz in der Gneisenaustraße in Trier mit einer fettähnlichen Substanz im Bereich der Bremsen besprüht worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach hat der Fahrer eines der Fahrzeuge das bemerkt, noch bevor er sich hinters Steuer gesetzt hatte. So ist es laut Polizei „glücklicherweise zu keiner konkreten Gefährdung“ gekommen.