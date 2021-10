Blaulicht : Seit vier Jahren gesucht - Bundespolizei Trier nimmt Straftäter fest

Der festgenomme Mann wurde gesucht, weil er bei einer Polizeikontrolle einen gefälschten Ausweis vorlegte. Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier In einem Reisebus in Trier hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen einen 48-jährigen Algerier gefunden, der seit 2017 wegen Urkundenfälschung gesucht wurde.

Gegen den mehr als vier Jahren gesuchten Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Urkundenfälschung vor, wie die Bundespolizeiinspektion Trier mitteilt.

Der Verurteilte legte im Mai 2017 einen totalgefälschten französischen Aufenthaltstitel sowie Führerschein bei einer polizeilichen Kontrolle im Zug von München nach Salzburg vor, um der Vollstreckung einer gegen ihn verhängten Geldstrafe zu entgehen. Beide Dokumente lauteten auf einen anderen Namen.