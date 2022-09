Haftbefehle liegen vor : Bundespolizei Trier nimmt zwei gesuchte Männer fest

Trier Den einen auf der Autobahn, den anderen am Hauptbahnhof – die Bundespolizei hat am Freitag zwei Männer festgenommen. Warum diese gesucht wurden.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen hat die Bundespolizei Trier am Freitag, 5. September, zwei gesuchte Männer festgenommen. In der Nacht erwischten die Beamten einen 43-Jährigen auf der A 1 beim Rastplatz Rioler Wald. Gegen den Mann lag laut Polizei ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Raubes vor.

Mutmaßlicher Raub

Ihm wird vorgeworfen, im März 2022 ein Ladengeschäft in Essen betreten zu haben. Dort habe er den Verkäufer mit Worten bedroht und versucht, die getragene Uhr der Marke „Rolex“ vom Handgelenk zu ziehen. Als dies nicht gelang, habe er dem Verkäufer eine Ohrfeige gegeben. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt und dann in die JVA Trier gebracht.

Erschleichen von Leistungen

Am frühen Mittag überprüften zivile Kräfte der Bundespolizei einen 45-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Trier. Der wohnsitzlose Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Erschleichens von Leistungen gesucht. Der Verurteilte konnte die geforderte Haftstraße von 500 Euro nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer 50-tägigen Haftstrafe ebenfalls in die JVA Trier gebracht.