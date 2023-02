Diebe auf der Flucht : Warum ein Hubschrauber mitten in der Nacht über Trier seine Runden drehte

Update Trier Mitten in der Nacht kreist ein Hubschrauber über Trier. Nun ist bekannt, was der Grund hierfür war - und die gesuchten Verdächtigen sind noch immer nicht gefunden. Weswegen die Kriminalpolizei nun um Hinweise bittet.

Warum der Hubschrauber mitten in der Nacht über Trier kreist

Warum die Verdächtigen weggerannt sind

Nun hat die Polizei weitere Details genannt: Demnach sind in den frühen Morgenstunden zwei männliche Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Weiberborn" in Trier eingedrungen. Gegen 1:41 Uhr schlugen sie eine Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume des Hauses. Durch Stimmen aus dem Treppenhaus wurden die im ersten Obergeschoss schlafenden Hausbewohner geweckt und entdeckten die Einbrecher. Diese rissen daraufhin die Schlüssel des Autos der Bewohner an sich und flüchteten mit ihm Richtung Innenstadt. Außer dem Schlüssel wurden auch weitere Wertgegenstände entwendet. Eine genaue Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest und ist Inhalt der Ermittlungen.