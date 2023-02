Hoher Sachschaden : Wieder Autos in Trier aufgebrochen – Das rät die Polizei

Trier Am vergangenen Woche schlugen Unbekannte erneut im Stadtgebiet zu: Sie brachen drei Autos auf und verursachten damit hohen Schaden.

In der gleichen Nacht machten sich die Unbekannten zwischen 0.05 und 7.35 Uhr an einem schwarzen BMW in der Sachsenstraße zu schaffen. Auch hier schlugen sie das dreieckige Fenster an der Hintertür ein und entwendeten neben einem Smartphone und Fußballschuhen auch Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.