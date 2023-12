Unfall am Abend Drei Verletzte nach Kollision auf Kölner Straße in Trier

Ein aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke kommendes Auto, in dem drei Personen saßen, befuhr die Kölner Straße in Richtung Hornstraße. Gleichzeitig fuhr ein anderes Auto aus einem Grundstück rückwärts auf die Kölner Straße, um die Fahrt anschließend ebenfalls in Richtung Hornstraße fortzusetzen.