Abgelenkt&Beklaut : Wirklich dreist: Trickdiebe bestehlen Frau in Rollstuhl in der Trierer Innenstadt - Warum die Tat nicht wirklich erfolgreich verläuft

Wirklich dreist: Trickdiebe bestehlen Frau in Rollstuhl in der Trierer Innenstadt - Warum die Tat nicht wirklich erfolgreich verläuft

Trier Ein Täter hat die Rollstuhlfahrerin abgelenkt, der andere klaute ihren Geldbeutel, dann rannten die Trickdiebe weg. Die Täter sind zwar flüchtig, doch es gibt eine positive Wendung.

Die dreiste Trickdiebstahl-Masche hat sich in der Trierer Simeonstraße in Höhe der dortigen Sparkasse ereignet. Laut Polizei ist dort am Sonntag, um 17.15 Uhr eine ältere Dame im Rollstuhl Opfer der Diebe geworden.