Über Luxemburg eingereist : Nach mehr als 20 Jahren bei Trier verhaftet: Prozess wegen Mordanschlags beginnt

Trier/Düsseldorf Der dringend Tatverdächtige war lange Zeit untergetaucht, konnte aber schließlich bei Trier gefasst werden. Das Opfer hatte nur knapp überlebt. Mutmaßlich ging es damals um die „Familienehre“.

Auch versuchter Mord verjährt nicht: 21 Jahre nach einem Mordanschlag in Neuss muss sich der mutmaßliche Täter von diesem Montag an in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der 43-Jährige soll im Februar 2002 vor einem Neusser Club einem damals 36-Jährigen aufgelauert und ihm ein Messer in den Bauch gerammt haben. Danach soll er sich ins Ausland abgesetzt und zuletzt im französischen Avignon gelebt haben.