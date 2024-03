Baujahr 1992 Dunkelblauer Porsche aus Tiefgarage in Trier gestohlen

Ein dunkelblauer Porsche 964, Baujahr 1992, ist in Trier zur Beute von bisher unbekannten Tätern geworden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach ist das Auto in der Nacht vom 14. auf den 15. März (Donnerstag auf Freitag) ungefähr in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens aus einer Tiefgarage in der Roonstraße gestohlen worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden, unter der Telefonnummer 0651/9779-2290.