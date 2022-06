Unfall : Leicht verletzt: E-Scooter fährt Fußgänger in Trierer Kaiserstraße an

Leicht verletzt: E-Scooter fährt Fußgänger in Trierer Kaiserstraße an

Trier Ein Fußgänger wurde in Trier von einem E-Scooter angefahren und dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße in Trier in Höhe der Hausnummer 27 hat sich ein Fußgänger leicht verletzt. Das meldet die Polizei am Mittwoch. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Vorwoche am Donnerstag, 23. Juni, gegen 8.55 Uhr.