Am Donnerstagnachmittag E-Scooter-Fahrer stößt mit Fußgängerin zusammen – die verletzt sich

Ein E-Scooter-Fahrer war am Donnerstag, 11. April, gegen 14.15 Uhr in der Trierer Fußgängerzone unterwegs, als er mit einer entgegenkommenden Fußgängerin zusammenstieß. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach stürzte die Fußgängerin und wurde dabei verletzt. Der E-Scooter-Fahrer verließ den Ort des Geschehens einfach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trierer Innenstadt in Verbindung zu setzen (Telefonnummer: 0651/9779-1710)