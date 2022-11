Blaulicht : Auto prallt auf Lieferwagen - Mutter mit Kind verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Dienstagabend auf der B53 in Höhe der Hafenstraße.

Nach Informationen der Feuerwehr ist ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf einen Baustellenlieferwagen aufgefahren. Dabei wurden die beiden Autoinsassen, eine Mutter und ihr Kind, verletzt. Der Notarzt versorgte die beiden und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Insassen des Lieferwagens blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Berufsfeuerwehr Wache zwei war vor Ort und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, die Berufsfeuerwehr mit Rettungswagen sowie das DRK Ehrang.