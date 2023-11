Rauch von weitem zu sehen Brand am Hafen Ehrang – Bagger steht in Flammen

Update | Trier · Dicke Rauchwolken: Im Industriegebiet am Ehranger Hafen ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei stand dort ein Bagger in Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte mussten ausrücken.

24.11.2023 , 15:33 Uhr

Am Freitagvormittag ist im Industriegebiet am Hafen in Trier-Ehrang ein Brand ausgebrochen. Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur und TV REDAKTION