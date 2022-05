Brand : Feuer in Bahnunterführung in Trier-Ehrang - Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Ehrang Ein Feuer haben Unbekannte laut Polizei am Mittwochabend in der Bahnunterführung in Trier-Ehrang gelegt. Holzbalken und Bauschutt wurden in Brand gesetzt.

Das Feuer ist in einem Baustellenbereich in der Hafenstraße in Trier, in der dortigen Unterführung entstanden. Laut Polizei wurde es durch unbekannte Täter am 18. Mai, gegen 21 Uhr entzündet. Hierdurch gerieten Holzbalken und Bauschutt in Brand.

Dabei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Täter beschädigten zuvor auch einen Baustellenzaun, um sich Zugang zur Baustelle zu verschaffen. Dieser Sachschaden wird ebenfalls auf einen unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier konnten weitere Sachschäden durch das Feuer verhindert werden.