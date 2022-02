Blaulicht : Feuerwehr in Trier-Ehrang: Knall im Keller und Rauchentwicklung

Foto: Agentur SIKO 6 Bilder Trier-Ehrang: Feuerwehr in der Quinter Straße im Einsatz

Trier Blaulicht am Freitagnachmittag in Trier-Ehrang. Die Einsatzkräfte eilten zu einem Haus in der Quinter Straße. Dort angekommen wurde klar, was vorgefallen war.

Am Freitag wurde in Trier-Ehrang die Feuerwehr gerufen. In der Quinter Straße kam im Keller eines Hauses zu Rauchentwicklung, nachdem zuvor ein Knall zu hören war. Die Feuerwehr konnte vor Ort die Ursache feststellen. Es hatte eine Verpuffung in der Heizungsanlage gegeben. Obwohl Rauch zu sehen war, gab es keinen Brand im Gebäude.

Feuerwehr und Rettungswagen in Trier-Ehrang im Einsatz