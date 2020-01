Zeugen gesucht : Feuerwerksbatterie setzt Abfallcontainer in Brand

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Ehrang Ein Abfallcontainer hat am Neujahrsmorgen gegen 5 Uhr im Hinterhof eines Anwesens in der Wallenbachstraße in Trier-Ehrang gebrannt.

Ein Abfallcontainer hat am Neujahrsmorgen gegen 5 Uhr im Hinterhof eines Anwesens in der Wallenbachstraße in Trier-Ehrang gebrannt. Zeugen haben der Polizei berichtet, dass aus dem Restmüllcontainer meterhohe Flammen schlugen, die durch einen Anwohner mittels Gartenschlauch gelöscht werden konnten. Das Feuer zerstörte den Müllcontainer komplett. Außerdem wurde eine angrenzende Hausfassade durch die Hitze erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf etwa 40 000 Euro.