Blaulicht : Einsatz in Trier-Ehrang: Kühlschrank brennt in Lagerhalle

Die Feuerwehr in Trier-Ehrang. Dort brannte am Montag eine Gitterbox. Foto: TV/Agentur Siko

Update Trier-Ehrang Die Feuerwehr löschte am Montagnachmittag einen Brand in einer Lagerhalle. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Brand in einer Lagerhalle, die ein Großbauer gemietet hat, musste am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr in die Ehranger Straße ausrücken. Schon auf der Anfahrt konnte man eine starke Rauchentwicklung sehen. Wegen eines technischen Defekts hatte ein Kühlschrank Feuer gefangen und sich auf angrenzendes Material ausgebreitet.

Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Wehrleute das Feuer, was in kürzester Zeit unter Kontrolle war. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Verletzt wurde niemand.