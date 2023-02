Drogen und Alkohol : Betrunkener Mann klaut Auto in Trier-Ehrang – und baut Unfall

Betrunkener Mann klaut Auto in Trier-Ehrang – und baut Unfall

Trier Ein 33-Jähriger hat am frühen Freitagabend ein Auto geklaut. Sehr weit kam er aber nicht.

Der Täter entwendete das Fahrzeug in der Oberstraße in Trier-Ehrang – der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der 33-Jährige in Richtung Trier-Quint. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei.