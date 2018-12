später lesen Kriminalität Trier-Ehrang: Einbrecher steigen über Terrasse ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte haben die lange Abwesenheit eines Wohnungsinhabers zum Einbruch ausgenutzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brachen sie zwischen dem 25. Oktober und Dienstag, 18. Dezember, in Trier-Ehrang, Kyllstraße, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein.