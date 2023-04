Feuer in der Ortsmitte Wohnung nach Brand in Trier-Ehrang unbewohnbar - Kripo ermittelt

21.10 Uhr am Dienstagabend: Ein Nachbar hat den piependen Rauchmelder gehört und Rauch bemerkt. Deshalb alarmierte er sofort die Feuerwehr. Die rückte an der Stadtmauer an, einer Straße mitten in Trier-Ehrang. Beim Aufstellen der Fahrzeuge in der Kyllstraße behinderten falsch abgestellte Fahrzeuge den Einsatz, wie der Einsatzleiter am Morgen mitteilte.