Kriminalität : Drei Einbrüche in Trier-Nord

Drei Einbrüche in Trier-Nord

Trier Brüderkrankenhaus, Geschwister-Scholl-Schule, Hauptfriedhof: Dreimal haben Einbrecher am Wochenende in Trier-Nord zugeschlagen.

Zwischen Freitag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, und Montag, 9. Dezember, 7 Uhr, brachen die unbekannten Täter ein Fenster zu einem Büroraum der Kindertagesstätte auf dem Gelände des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Trier auf und stahlen einen Tresor. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Täter bereits zuvor die Räume betreten hatten und wussten, wo sich der Tresor befindet.

Zwischen Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, und Montag, 9. Dezember, 9 Uhr, stiegen Unbekannte über ein Fenster in die Geschwister-Scholl-Schule in Trier-Nord ein. Sie erbeuteten Bargeld und einen Laptop. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrecher bereits vor der Tat, möglicherweise während der Öffnungszeiten, die Schule betreten und ihre Tat vorbereitet haben.