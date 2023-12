Auf fast frischer Tat ertappt Einbrecher weckt Bewohnerin auf und wird von Polizei geschnappt

Der 26 Jährige ist laut Polizei am Dienstag gegen 22 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße eingebrochen. Dabei habe der Einbrecher großen Krach gemacht und die 31-Jährige Bewohnerin alarmiert. Als diese den Einbrecher stellte, flüchtete der Mann über den Balkon in Richtung Wasserweg.