Ganz schön dreist Einbruch in Trierer Firma: Diebe stehlen mehrere Tonnen Kupfer

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende zwischen Freitag, 2. August, 17.30 Uhr, und Sonntag, 4. August, 6.30 Uhr, in der Diedenhofener Straße in eine Firma eingebrochen. Die Täter steigen über ein Dachfenster ein und entwendeten aus der dortigen Lagerhalle mehrere Tonnen Kupfer.