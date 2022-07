Diebstahl : Wohnung durchsucht: Einbruch in der Christophstraße in Trier

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Wieder ein Einbruch mitten in Trier. In der Christophstraße sind Unbekannte laut Polizei in eine Wohnung eingedrungen. Was dazu bekannt ist.

Unbekannte sind laut Polizei am Montagabend, 11. Juli, zwischen 17 und 21 Uhr, in eine Wohnung in der Trierer Christophstraße eingebrochen.

Die Täter öffneten die Wohnungstüre der im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung mit einem Werkzeug und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und ein Smartphone.