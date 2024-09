Polizei sucht Zeugen Einbruch in Brasserie Zur Sim

Trier · In der Zur Sim Brasserie in Trier wurde eingebrochen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Was bisher bekannt ist.

03.09.2024 , 12:42 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Lino Mirgeler