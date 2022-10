Zeugen gesucht : Einbruch in Trierer Mobilfunkgeschäft: Täter stehlen Handys und verursachen hohen Schaden

Einbruch in Trierer Mobilfunkgeschäft: Täter stehlen Handys und verursachen hohen Schaden

Trier Eingangstür zerstört, Handys geklaut: Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Trierer Fleischstraße.

Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen, 2. Oktober, gegen 5.55 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft in der Trierer Fleischstraße eingebrochen.