Polizei sucht Zeugen Zwei Einbrüche: Türen mit Gewalt aufgebrochen

Zu zwei Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern ist es am Dienstagabend (31. Oktober) in Trier gekommen: Bislang unbekannte Täter brachen zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Jakobstraße ein, berichtet die Polizei. Die Tür sei mit Gewalt aufgebrochen, jedoch augenscheinlich nichts entwendet worden.