Blaulicht : Einsatz am Sonntagmorgen wegen Rauchentwicklung in Trierer Mehrfamilienhaus

Einsatz am Sonntagmorgen wegen Rauchentwicklung in Trierer Mehrfamilienhaus

Trier Alarm am frühen Morgen in Trier: Eine verrauchte Wohnung rief die Feuerwehr auf den Plan. Die Ursache für die Rauchentwicklung war vor Ort leicht zu finden.

Am Sonntagmorgen, den 3. April, rückte die Feuerwehr Trier in die Gerberstraße aus. Der Einsatz begann laut Feuerwehr um 6.14 Uhr. In einem Mehrfamilienhaus war es demnach zu Rauchentwicklung im Dachgeschoss gekommen.