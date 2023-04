In Trier-Nord Einsatz in der Trierer Kloschinskystraße beendet – wohl doch kein Gasaustritt (Fotos)

Großes Aufgebot in der Trierer Kloschinskystraße am Montagmittag, 17. April: Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Nach zunächst unbestätigten TV-Informationen handelte es sich möglicherweise um einen Gasaustritt. Schließlich stellte sich die Situation aber wie folgt dar: Aus einer Wohnung wurde Gasgeruch gemeldet, allerdings war die Bewohnerin nicht zu Hause. Polizei und Feuerwehr entschieden sich schließlich, in die Wohnung einzudringen. Dort wurden Messungen vorgenommen, dabei wurde allerdings kein Gas gemessen. Die Ursache für den gemeldeten Geruch blieb zunächst unbekannt.