Feuerwehr : Einsatz in der Trierer Innenstadt wegen beschädigter Gasleitung (Fotos)

Trier Die Feuerwehr ist am Donnerstag in die Trierer Bruchhausenstraße ausgerückt. Dort war in einem Gebäude Gasgeruch aufgefallen.

Am Donnerstag, 1. September, war die Feuerwehr gegen 9.45 Uhr in der Trierer Bruchhausenstraße im Einsatz. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke Trier waren vor Ort.

Aus einem leerstehenden Gebäude war Gasgeruch gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass Handwerker eine Gasleitung beschädigt hatten. Allerdings war die Leitung bereits abgeschiebert, so dass lediglich Reste von Gas entwichen sind. Es wurden Messungen durchgeführt, jedoch bestand keine weitere Gefahr. Die Zufahrt in die Bruchhausenstraße war kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.