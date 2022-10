Feuerwehreinsatz Maarstraße : Direkt über dem Bett: Decke in einem Wohnhaus stürzt in Trier ein

Foto: TV/Agentur Siko

Trier Feuerwehreinsatz in der Maarstraße in Trier: Dort ist nach bisherigen Angaben die Decke in einem Wohnhaus eingestürzt. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Teileinsturz einer Decke ist es am Montagnachmittag gegen 15.36 Uhr die Feuerwehr in der Trierer Maarstraße ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Teil der Decke in einem Wohnhaus heruntergestürzt, wobei man schon durch die Decke zum Speicher hinaufschauen konnte. Im Schlafzimmer direkt über dem Bett brach die Decke ein. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.

In dem Haus lebt eine Wohngemeinschaft mit fünf bis sechs Personen. Ein Statiker soll laut Feuerwehr das Haus am Dienstag begutachten.