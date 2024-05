Rund 40 Einsatzkräfte Industriebrand in der Niederkircher Straße – fünf Menschen im Krankenhaus

Update | Trier · Am Dienstagvormittag brannte in einem Betrieb in Trier-Euren eine Filteranlage. Die Straße musste gesperrt werden, es gab fünf Verletzte.

29.05.2024 , 09:47 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen zu einem Einsatz im Industriegebiet in Euren aus. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. Foto: Presseamt Trier