Rund 30 Einsatzkräfte Industriebrand in der Niederkircher Straße – fünf Menschen im Krankenhaus

Update | Trier · Am Dienstagvormittag brannte in einem Betrieb in Trier-Euren eine Filteranlage. Dabei gab es fünf Verletzte.

28.05.2024 , 11:39 Uhr

Die Feuerwehr ist um kurz nach neun Uhr zu dem Einsatz in Trier-Euren ausgerückt (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat