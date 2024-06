Erstmeldung Feuerwehreinsatz in Trier-Euren

Die Feuerwehr ist am Mittwochvormittag, 5. Juni, in die Diedenhofener Straße in Trier-Euren ausgerückt. Die Erstmeldung lautete, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte diese dann laut Pressemitteilung Brandgeruch in einer Anlage wahrnehmen. Personen sind laut der Mitteilung nicht betroffen. Weitere Informationen folgen. Zum Einsatz ausgerückt sind der Löschzug der Berufsfeuerwehr Wache 1 und 2 sowie ein Rettungswagen.