Rund 30 Einsatzkräfte Industriebrand in der Niederkircher Straße – fünf Menschen betroffen

Die Trierer Feuerwehr ist am Dienstagvormittag, 28. Mai, um 9.06 Uhr zu einem Industriebrand in der Niederkircher Straße in Trier-Euren ausgerückt. Laut Erstmeldung handelte es sich um einen Brand in einer Filteranlage. Die Feuerwehr sei vor Ort und habe die erforderlichen Maßnahmen bereits eingeleitet, hieß es gegen 9.23 Uhr. Um 10.19 Uhr meldete die Feuerwehr dann, dass der Brand gelöscht sei und Lüftungsmaßnahmen laufen.