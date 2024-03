Erstmeldung Auto und Motorrad zusammengestoßen – Eurener Straße gesperrt

In der Eurener Straße in Trier hat es am Freitagmittag, 1. März, auf Höhe der Tankstelle einen Unfall gegeben. Nach ersten Informationen sind ein Motorradfahrer und ein Autofahrer zusammengestoßen, dabei soll es zwei Verletzte gegeben haben. Die Straße ist derzeit für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen noch gesperrt (Stand 13.40 Uhr). Weitere Informationen folgen.