Alkohol am Steuer : Kurz vorm Blackout – Fahrer mit über vier Promille in Trier unterwegs

Trier Die Polizei konnte am Sonntagnachmittag einen stark betrunkenen Autofahrer auf der B53 zwischen Trier-Pallien und Schweich stoppen. Der Mann war in Schlangenlinien unterwegs und krachte mehrfach mit seinem Wagen in Leitplanken.