Polizeikontrollen am Wochenende In parkendes Auto gekracht – Fahrer nach Verfolgungsjagd immer noch flüchtig

In einem Fall gab sich ein Fahrer am Samstagmorgen uneinsichtig und flüchtete mit seinem Auto vor der Polizeikontrolle. Die Verfolgungsjagd in der Granastraße endete schnell, da der Flüchtige mit seinem Wagen in ein parkendes Auto krachte. Bevor die Polizeibeamten an der Unfallstelle ankamen, konnte der Mann jedoch flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Flüchtigen.