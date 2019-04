Wer hat am Dienstagnachmittag einen silbergrauen Ford gesehen, aus dessen Kofferraum ein Sofa ragte? red

Der Fahrer eines silber-grauen Ford hat am Dienstag gegen 17.50 Uhr mit seinem Wagen ein in der Trierer Güterstraße parkendes andes Auto beschädigt. Der Fahrer des Ford war in Richtung Trier-Kürenz unterwegs. In Höhe des Anwesens Güterstraße 55 öffnete sich plötzlich die hintere rechte Fahrzeugtür des Ford und schlug gegen das am Fahrbahnrand parkende Auto. Der Fahrer des Ford setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Auffällig an dem verursachenden silber-grauen Ford war laut Polizei, dass die Heckklappe offen stand und ein Sofa, das darin transportiert wurde, herausragte.

Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe bei der Aufklärung der Tat, Telefon 0651-9779 3200.